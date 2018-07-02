Пензенские гимнастки завоевали две медали на всероссийских соревнованиях Спорт

Челябинск, 2 июля 2018. PenzaNews. Представительницы Пензенской области Елизавета Володина и Ангелина Косынкина отличились на Кубке России по спортивной гимнастике и первенстве страны соответственно, которые проходят в Челябинске с 27 июня по 7 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Елизавета Володина завоевала серебряную медаль на бревне, а Ангелина Косынкина стала лучшей в опорном прыжке по программе кандидатов в мастера спорта.

В мужской программе, которая стартует 4 июля, примет участие уроженец Пензы Денис Аблязин.

Для взрослых спортсменов Кубок России является основным отбором на августовский чемпионат Европы в Великобритании, а первенство юниоров дает возможность заявить о себе перед летними юношескими Олимпийскими играми, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.