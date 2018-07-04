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Кабельский поздравил Малофеева, Белову и Асташкину с медалями первенства Европы

13:55 | 04.07.2018 | Спорт

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский поздравил прыгунов в воду Максима Малофеева, Валерию Белову и Ирину Асташкину с успешным выступлением на первенстве Европы в Хельсинки, где представители региона выиграли четыре медали.

Кабельский поздравил Малофеева, Белову и Асташкину с медалями первенства Европы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прыжки в воду — наш базовый вид спорта, традиционно сильный для Пензенской области, поэтому мы, конечно, всегда ждем от наших ребят, независимо от возраста, […] медалей. В этом году выступили достойно», — отметил он в ходе церемонии чествования призеров соревнований, состоявшейся в региональном Минспорте в среду, 4 июля.

Министр напомнил, что Максим Малофеев стал лучшим на 3-метровом трамплине и вторым в составе сборной РФ в миксте, Ирина Асташкина завоевала «серебро» в личном турнире в прыжках с вышки, а Валерия Белова в паре с Анной Чуйнышеной победила в синхронных прыжках с вышки.

«Сборная России заняла первое общекомандное место на первенстве Европы. Ребята [из Пензы] внесли значительный вклад», — отметил Григорий Кабельский.

Он выразил особые слова благодарности тренерам спортсменов Александру Борисову и Валерию Белову.

«Спасибо за работу! Успехов!» — сказал министр, обращаясь к спортсменам и наставникам.

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