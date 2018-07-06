В Кузнецке соревнования по мотобиатлону состоятся 21 июля Спорт

Кузнецк, 6 июля 2018. PenzaNews. Соревнования по мотобиатлону состоятся на трассе мотодрома «Сухановский» в Кузнецке Пензенской области в субботу, 21 июля.

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Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий длиной 3 км. На ней будут устроены завалы, трамплины, болота, уложены бревна, размещены огневые рубежи.

Формируются заезды любителей и профессионалов из 12 городов России на мотоциклах с колясками и без, а также на квадроциклах. Состязания пройдут не только среди взрослых, но и среди детей.

Регистрация в день соревнований начнется в 8.00. С 10.00 стартуют тренировочные заезды, а с 12.00 — соревновательные.

В завершение турнира состоится шоу-программа: предусмотрены конкурсы, выступления рок-групп, огненное шоу и салют, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.