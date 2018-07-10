Воспитанник пензенского футбола Герман Онугха перешел в «Краснодар» Спорт

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. 22-летний нападающий Герман Онугха, который с 11 лет занимался футболом в Пензе, перешел из из футбольного клуба «Волгарь» в «Краснодар.

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«Он родился 6 июля 1996 года в Москве. Его отцом является уроженец Нигерии. Когда Герману Онугхе было три года, они с мамой переехали в Пензу, где он с 11 лет и начал заниматься футболом в местной школе. До 20 лет он играл на позиции форварда за любительские команды в городских и областных соревнованиях, пока его не приметили в пензенском «Зените», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФК «Краснодар».

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В футбольном клубе отметили, что осеннюю часть сезона 2017–2018 годов Герман Онугха отыграл за пензенский «Зенит», забив в 11 матчах 2 мяча, а зимой перешел астраханский «Волгарь», где трижды отличился в 10 играх.

«В настоящее время футбольные клубы «Краснодар» и «Волгарь» согласовали трансфер футболиста, он прошел медицинское обследование и подписал с личный контракт, срок которого истекает летом 2022 года. В ближайшее время Герман Онугха будет внесен в заявку «Краснодара-2» для участия в первенстве России среди команд ФНЛ», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2017 года Герман Онугха стал одним из 11 игроков, которые вышли на поле, не поддержав забастовку в Москве, объявленную частью команды в связи с невыплатой зарплаты и премии за единственную победу.