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Пензенские спортсмены вступили в борьбу за путевки на юношеские Олимпийские игры

08:36 | 24.07.2018 | Спорт

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Киев, 24 июля 2018. PenzaNews. Пензенские спортсмены принимают участие в первенстве мира по прыжкам в воду среди юниоров, которое стартовало в столице Украины 23 июля и продлится по 29-е число.

Пензенские спортсмены вступили в борьбу за путевки на юношеские Олимпийские игры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На соревнованиях выступают воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Ирина Асташкина и Максим Малофеев.

Состязания в Киеве являются отборочными на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе в Аргентине с 6 по 18 октября, сообщается на сайте ЦСП.

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Юношеские Олимпийские игры — специальные соревнования среди молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Летние Игры проходят раз в четыре года с 2010 года, а зимние с — 2012-го.

Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходившие с 1998 года в эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

Основная цель соревнований — вовлечение в олимпийское движение спортивной молодежи, ее подготовка к сложным психологическим условиям международных стартов, отбор юных талантов к участию в будущих Играх.

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