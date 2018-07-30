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Новые спортзалы в пензенских школах будут оснащать скалодромами

11:40 | 30.07.2018 | Спорт

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Новые спортивные залы в школах Пензенской области необходимо оснащать инвентарем для скалолазания. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Новые спортзалы в пензенских школах будут оснащать скалодромами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный вопрос он затронул при обсуждении организации соревнований IV летней Спартакиады молодежи России, в рамках которой 31 из 56 видов спорта принимает Пензенская область.

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«Мы не должны останавливаться на достигнутом. Вот, например, Воронежская область принимает скалолазание. У нас тоже спрос на это направление деятельности есть», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 июля.

Иван Белозерцев добавил, что один из высокопоставленных чиновников, посетив новую школу в «Спутнике», рекомендовал обустроить в спортзале стену для скалолазания, поскольку высокие потолки позволяют это сделать, в итоге соответствующие работы были проведены.

«Да, затраты. Да 1–1,5 млн. [рублей потребуется], но нам надо это делать, потому что там занимаются наши дети. Или они в подъездах будут, или они будут в школе заниматься полезной работой. В новых спортивных залах в школах, где позволяют условия, давайте это направление деятельности развивать и поддерживать», — предложил губернатор.

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