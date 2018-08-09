В Пензе «Барс» обыграл «Саров», «Дизель» оказался сильнее «Рязани» Спорт

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Казанский «Барс» обыграл клуб «Саров» со счетом 3:2, а «Дизель» одержал победу над «Рязанью» с результатом 3:1 в первый день предсезонного хоккейного турнира «Кубок «Дизеля», который стартовал в Пензе в минувшую среду, 8 августа.

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Как сообщает пресс-служба клуба «Дизель», в стартовом матче между «Саровом» и «Барсом» ворота соперников поразили нападающие Денис Камаев и Глеб Бондарук, а затем — Артем Михеев, Артем Валеев и Максим Лазарев соответственно.

В матче между «Дизелем» и «Рязанью» хозяева льда открыли счет во втором периоде — отличился Виктор Луговской. На 33-й минуте встречи Давид Думбадзе закрепил успех пензенцев — результат стал 2:0. В третьем игровом отрезке соперники обменялись забитыми голами: за «Рязань» забил Иван Иванов, за «Дизель» — Максим Субботин.

Комментируя прошедшую игру, главный тренер пензенской команды Алексей Ваулин, отметил, что получил «намного больше удовлетворения в сравнении с контрольными матчами против тамбовчан».

«Два периода сыграли неплохо, а в третьем, наверное, уверовали в свою победу, поэтому и получили гол. Интрига сохранялась до самой концовки», — сказал наставник.

Он выразил надежду на то, что болельщики «получили хорошую порцию адреналина».

«Радует, что забили в большинстве. Победили, и это хорошо. У нас стоит задача выигрывать каждый матч. Отдельное спасибо нашим преданным болельщикам. Поддержка очень помогает команде», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба «Дизеля».