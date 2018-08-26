Пензенская область заняла 47 место в рейтинге командных игровых видов спорта Спорт

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Пензенская область поднялась с 50 на 47 место в рейтинге командных игровых видов спорта в России, который представлен фондом «Петербургская политика» и газетой «Спорт-Экспресс».

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По результатам оценки достижений пензенских клубов, выступающих в ведущих лигах по наиболее популярным видам спорта, по состоянию на 1 июля 2018 года Пензенская область получила 4 тыс. 960 баллов.

Безоговорочным лидером рейтинга стала Москва, у нее 114 тыс. 530 баллов. Также свои места в топ-3 сохранили Татарстан и Санкт-Петербург — 69 тыс. 60 и 59 тыс. 274 соответственно.

По отдельным видам спорта у Пензенской области наблюдаются следующие результаты: в футболе регион остался на 55 месте, в хоккее с шайбой — на 25, в баскетболе делит 32–33 места, а в волейболе опустился с 37–38 на 40-е.

Пензенская область укрепила позиции в мини-футболе, поднявшись с 15 места на 12, а в регби опустилась с 4 на 9 строчку.

Также аналитики составили рейтинг регионов за последние 5 лет. Пензенская область в их число не вошла.

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В первой десятке значатся Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Красноярский край, Новосибирская, Нижегородская и Самарская области.

Затем в рейтинге следуют Челябинская область, Хабаровский край, Башкортостан, Ярославская, Ростовская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Омская область, Приморский край и Оренбургская область.

Рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации публикуется с июля 2013 года два раза в год. Он составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах — футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве и водное поло.

Пензенская область в разное время показывала занимала следующие позиции: в 2013 году — 59 место, в 2014 году — 51-е и 41-е, в 2015 году — 42-е и 39-е, в 2016 году — 46-е и 48–49-е, в 2017 году — 49-е и 46–47-е, в 2018 году — 50-е и 47.

