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Пензенский «Дизель» начал сезон с поражения

11:33 | 07.09.2018 | Спорт

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» потерпел поражение от учалинского «Горняка» со счетом 2:3 в первом матче регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, который прошел на домашнем льду.

Пензенский «Дизель» начал сезон с поражения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом игры состоялась торжественная церемония открытия сезона, в которой приняли участие официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев, глава регионального Минспорта Григорий Кабельский и мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В торжественной обстановке под своды ледовой арены был поднят игровой свитер уроженца Пензы, олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Андронова.

Первыми в матче забили гости — шайбу в ворота пензенцев в конце стартового периода забросил Роман Ивашов.

Во втором игровом отрезке соперники обменялись взятием ворот: сначала хоккеист «Дизеля» Давид Думбадзе реализовал численное большинство — 1:1, на это ответил Александр Борисенков — 1:2.

В третьем периоде в составе «Горняка» отличился Дмитрий Цапаев — 1:3, а спустя некоторое время Данил Макаров сократил отставание «Дизеля» до минимального — 2:3.

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