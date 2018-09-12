Юных жителей Заречного пригласили в секцию по пожарно-прикладному спорту Спорт

Заречный, 12 сентября 2018. PenzaNews. Первое занятие для новичков в секции пожарно-прикладного спорта пройдет на городском стадионе Заречного Пензенской области в предстоящий понедельник, 17 сентября.

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Посетить его приглашаются дети в возрасте 11 лет и старше.

Тренеры-пожарные и участники секции продемонстрируют навыки подъема по штурмовой лестнице, преодоления полосы препятствий, а также расскажут, чем интересны занятия.

Как сообщили в центре противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС №22 МЧС России, в этом году зареченской федерации пожарно-прикладного спорта исполнилось 10 лет.

Среди спортсменов, выступающих под ее эгидой, девять кандидатов в мастера спорта и четыре мастера спорта. Подготовлено более 80 чемпионов и призеров Пензенской области, 13 раз юноши поднимались на пьедестал почета всероссийских соревнований.

Сбор интересующихся данным видом спорта состоится около башни в 16.00.