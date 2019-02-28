Пензенский «Дизелист» обыграл «Прогресс» из Глазова Спорт

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» выиграл со счетом 2:1 у команды «Прогресс» из Глазова матч первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2018–2019 годов.

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Игра состоялась на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувшую среду, 27 февраля.

Пензенская команда действовала первым номером с самого начала, но все шайбы атакующих игроков отражал вратарь удмуртского клуба Иван Гамов.

Счет был открыт только во втором периоде. Александр Моисеев на 32-й минуте забросил шайбу в ворота хозяев льда.

В третьем игровом отрезке счет сравнял пензенец Сергей Сулев, которому ассистировал Данил Савунов. Уже через две минуты он оформил дубль и привел команду к победе.

Таким образом, после 43-й игры пензенская молодежная хоккейная команда находится на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 76 очков.

Следующий матч «Дизелист» проведет на выезде 5 марта с командой «Тверичи-СШОР».