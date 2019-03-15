Воспитанники спортшколы олимпийского резерва завоевали более 70 медалей на первенстве Спорт

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Воспитанники пензенской областной спортшколы водных видов спорта завоевали 27 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых медали на первенстве Пензенской области по плаванию среди юношей и девушек.

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На соревнованиях во дворце водного спорта «Сура», которые завершилось 14 марта, юноши 2003–2004 годов рождения и девушки 2005–2006 годов рождения боролись за право участия в первенстве России по плаванию, которое состоится 4–8 мая в Волгограде.

По три золотые медали завоевали Захар Гордиенко, Анастасия Захарова, Анастасия Логинова и Мария Абрамова. Рекордсменом по количеству наград стал Захар Гордиенко, который семь раз поднимался на различные места пьедестала почета.

Неоднократными победителями и призерами первенства стали Софья Колесина, Анастасия Носкова, Софья Грачева, Александр Кожаев, Никита Клепинин, Кирилл Кондратьев, Алексей Нечаев, Екатерина Данилова и Виктория Зотова, сообщается на сайте спортшколы.