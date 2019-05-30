Сергей Андронов и Антон Слепышев привезут в Пензу кубок Гагарина Спорт

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Воспитанники пензенского хоккея Сергей Андронов и Антон Слепышев, которые в составе московского ЦСКА стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги, привезут на малую родину кубок Гагарина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главный трофей турнира будет выставлен в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в предстоящий понедельник, 3 июня, с 17.00 до 19.00.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, пензенцы смогут сфотографироваться с Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым, взять их автографы, а также сделать снимок с кубком.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2012 году уже привозил пензенец Юрий Бабенко, который стал обладателем кубка в составе клуба «Динамо»

Кубок Гагарина сделан из серебра и покрыт позолотой. На лицевой стороне нанесен портрет Юрия Гагарина в скафандре и летящая по просторам космоса комета. С другой стороны изображен хоккеист Всеволод Бобров. По кругу кубок украшен изображениями шайб, на которых гравируются имена команд, которые его завоевывали в разные годы. На дне кубка изображена эмблема КХЛ.

Масса трофея составляет 26 кг 800 граммов, объем чаши — около 12 литров.