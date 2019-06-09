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Иван Белозерцев стал участником соревнований по теннису

16:12 | 09.06.2019 | Спорт

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Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в первенстве региона по теннису среди ветеранов, которое состоялось в спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный» в воскресенье, 9 июня.

Иван Белозерцев стал участником соревнований по теннису

Фото: Pnzreg.ru

«После Петербургского международного экономического форума, который проходил с 5 по 7 июня, чувствую себя в удовлетворительной физической форме. Работа была очень напряженной: мы провели 29 встреч и подписали порядка 29 соглашений. Времени прошло немного, но все равно надо выходить на теннисную площадку, необходимо двигаться», — сказал он журналистам.

Глава региона выразил мнение, что спорт является лучшим способом восстановления после напряженного труда.

«Считаю, что заниматься спортом и физкультурой нужно в любом возрасте», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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