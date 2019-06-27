В Пензе подготовят выставку к 90-летию со дня рождения тренера Бориса Клинченко Спорт

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения основоположника прыжков в воду в Пензенской области, заслуженного тренера СССР Бориса Клинченко, которое будет отмечаться 15 августа, пройдет в музее спорта, действующем на базе дворца единоборств «Воейков».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе подготовки материалов заведующий музеем Александр Еременко провел ряд встреч с людьми, знавшими талантливого педагога.

Наиболее продуктивной оказалась поездка в Нечаевку Мокшанского района, где учился Борис Клинченко. Директор сельской школы Тамара Хохлова передала фотографии, альбомы, книги, знаки отличия, документы и личные вещи тренера.

Сотрудники музея спорта Лариса Калмыкова и Сергей Глотов формируют и обрабатывают фото- и видеоматериалы, которые планируется включить в экспозицию.

Собранные экспонаты лягут в основу оформления отдельной витрины в стационарной экспозиции зала славы пензенского спорта, тематического передвижного стенда и мультимедийной презентации для демонстрации на большом экране в музейном кинозале, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.