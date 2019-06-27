EN
21:15:09 Четверг, 27 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подготовят выставку к 90-летию со дня рождения тренера Бориса Клинченко

15:54 | 27.06.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения основоположника прыжков в воду в Пензенской области, заслуженного тренера СССР Бориса Клинченко, которое будет отмечаться 15 августа, пройдет в музее спорта, действующем на базе дворца единоборств «Воейков».

В Пензе подготовят выставку к 90-летию со дня рождения тренера Бориса Клинченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе подготовки материалов заведующий музеем Александр Еременко провел ряд встреч с людьми, знавшими талантливого педагога.

Наиболее продуктивной оказалась поездка в Нечаевку Мокшанского района, где учился Борис Клинченко. Директор сельской школы Тамара Хохлова передала фотографии, альбомы, книги, знаки отличия, документы и личные вещи тренера.

Сотрудники музея спорта Лариса Калмыкова и Сергей Глотов формируют и обрабатывают фото- и видеоматериалы, которые планируется включить в экспозицию.

Собранные экспонаты лягут в основу оформления отдельной витрины в стационарной экспозиции зала славы пензенского спорта, тематического передвижного стенда и мультимедийной презентации для демонстрации на большом экране в музейном кинозале, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе планируется приобрести новую коммунальную технику Создан виртуальный тур по музею пензенского УФСИН
В Пензе суд признал законным наложение на «ГЦКУЭР» штрафа в 300 тыс. рублей В Беково пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома — СКР
В пензенских колледжах будут учить людей предпенсионного возраста В Кузнецке пройдут соревнования по мотокроссу памяти Василия Бочкарева
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама