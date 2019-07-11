В пензенском центре для молодых инвалидов проведен мастер-класс по настольным играм Спорт

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Председатель пензенской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин провел мастер-класс по спортивным настольным играм в отделении учебного сопровождаемого пребывания областного социально-реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в Кичкилейке.

Фото: Trud.pnzreg.ru

«Каждый из вас может выбрать игру по интересам и возможностям. Освоив правила и потренировавшись, вы сможете принимать участие в соревнованиях среди людей с инвалидностью», — сказал он проживающим в отделении молодым людям.

Начальник управления организации социального обслуживания и работы с инвалидами министерства труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Валерий Шомников поблагодарил Валерия Тимошкина за многолетнее сотрудничество и активную работу по популяризации адаптивного спорта среди людей с ОВЗ, вручил почетную грамоту ведомства.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, постояльцы отделения ознакомились с правилами спортивных настольных игр новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто, корнхол. Занятия по ним будут включены в программу физической и социокультурной реабилитации молодых инвалидов. Игры закуплены в июле 2019 года специально для их реабилитации.