Пензенскую область на спартакиаде в Саранске представят 20 пловцов Спорт

Саранск, 6 августа 2019. PenzaNews. 20 спортсменов и трое тренеров вошли в состав сборной Пензенской области для участия в финале IX летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в Саранске.

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Как сообщается на сайте спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта, в их число включены 18 воспитанников данного учреждения и их наставник Анна Беляева.

Они прибудут к месту состязаний во вторник, 6 августа. Соревнования начнутся на следующий день.

По итогам второго этапа в финал IX летней юношеской Спартакиады учащихся России прошли команды Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Свердловской областей, Татарстана, Пензенской и Московской областей, Краснодарского края, Самарской, Ростовской и Калужской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Нижегородской и Архангельской областей, Ставропольского и Хабаровского краев.

Общее количество спортсменов на III этапе не может превышать 390.

Командный зачет в первенстве среди субъектов РФ в финале определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места, показанных всеми спортсменами и эстафетными командами.