Пензенские тренеры с 2020 года будут проходить переподготовку Спорт

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Пензенские тренеры будут проходить курсы переподготовки и повышения квалификации на базе Поволжской академии физической культуры и спорта в Казани в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Комментируя нововведение, губернатор Иван Белозерцев выразил мнение, что именно недостаточная квалификация тренеров является основной причиной отсутствия желаемых результатов в спорте высоких достижений, несмотря на наличие инфраструктуры.

«Если в отрасли не хватает кадров, необходимо проработать вопрос их переподготовки. […] Условия созданы хорошие. Вопрос в тренерском составе, в привлечении сильных специалистов. Значит, надо везти тренеров и из других регионов, надо с тренерами проводить семинары, показывать, как другие области развиваются, какие новые методики подготовки спортсменов разработаны», — сказал глава региона.

Он отметил, что еще одним важным аспектом, влияющим на качество подготовки атлетов, является уровень зарплаты тренеров.

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«Есть огромные основания считать, что деньги от дополнительных услуг идут не в кассу спортивных учреждений. Надо проверять, анализировать, как расходуются средства. Необходимо постоянно держать на контроле, чтобы деньги направлялись не только на улучшение материальной базы, но и на увеличение зарплаты тренерского состава», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание на то, что резерв формируется из детей, которые начинают заниматься спортом на дворовых площадках.

«Спортивные объекты, в том числе и дворовые спортивные площадки, должны работать. Надо привлекать людей заниматься спортом. Я понимаю, что подготовка чемпиона — это не только заслуга тренеров, но и талант спортсмена. Тем не менее мы должны создать максимальные условия как для подготовки спортсменов высокого класса, так и для занятий любительским спортом», — резюмировал он.