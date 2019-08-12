Пензенский «Локомотив» победил в III туре чемпионата России по регби-7 Спорт

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Команда «Локомотив-Пенза» стала победителем третьего тура чемпионата России по регби-7, который завершился на стадионе «Первомайский» в минувшее воскресенье, 11 августа.

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Заключительный день соревнований начался для пензенцев с четвертьфинального матча с «Нарвской заставой» из Санкт-Петербурга. К середине первого тайма «Локомотив-Пенза» проигрывал 0:12, но в концовке игрового отрезка Александр Савоськин положил попытку. Отдыхать соперники отправились при счете 12:5.

Во втором тайме «Локомотив» перехватил игровую инициативу. Это вылилось в еще одну попытку Александра Савоськина, а затем Андрей Карзанов и Алексей Башев по одному разу приземлили мяч в зачетном поле «Нарвской заставы». Рушан Ягудин забил одну реализацию, доведя счет до 22:12. Соперник ответил только одной попыткой без реализации, и «Локомотив-Пенза», одержав победу — 22:17, вышел в полуфинал.

На этом этапе хозяева поля сыграли с казанской «Стрелой», сразу взяв инициативу в свои руки. Автором первой попытки стал Владислав Перестяк. Потом дважды отличился фиджийский легионер Найполиони Налага. Закрепил успех своей попыткой Андрей Карзанов. Итог — 20:7.

Финальный матч по составу участников получился таким же, как и в первом туре чемпионата России по регби-7 в Краснодаре. «Локомотив» снова сошелся в борьбе за первое место с действующим чемпионом «ВВА-Подмосковье» из Монино.

Пензенский клуб начал встречу активно. Быстрая атака завершилась индивидуальным прорывом Владислава Перестяка и попыткой по центру. Рушан Ягудин забил реализацию — 7:0. Гости ответили достаточно быстро, сравняв счет, но после этого инициатива перешла к хозяевам поля. «Локомотив-Пенза» грамотно выстроил оборону и больше владел мячом, постоянно атакуя. Вскоре Александр Гудок снова вывел команду вперед, положив попытку. Рушан Ягудин был точен — 14:7.

Во втором тайме картина игры не изменилась, а два скоростных прорыва Андрея Карзанова, закончившиеся попытками, и две точные реализации в исполнении Рушана Ягудина и Дмитрия Сухина, позволили добиться счета 28:7.

В конце матча игроки команды из Монино провели еще одну результативную атаку, закончившуюся попыткой с реализацией. Счет достиг 28:14, и на этом игра была закончена.

Несмотря на победу в туре, в таблице чемпионата России по регби-7 «Локомотив-Пенза» остался на втором месте, но теперь от лидера, которым по-прежнему является «ВВА-Подмосковье», его отделяют всего три очка. На третье место вышла краснодарская «Кубань», ставшая бронзовым призером третьего тура.

Вторая пензенская команда «Локомотив-Пенза-2» так и не смогла одержать ни одной победы, закончив тур на 12 месте.

Четвертый, заключительный, тур чемпионата России по регби-7 состоится через неделю. 17–18 августа его будет принимать Красноярск, сообщает пресс-служба пензенского регбийного клуба.