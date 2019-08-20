Пензенцы отличились на соревнованиях среди инвалидов в Татарстане Спорт

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Двое представителей Пензенской области заняли призовые места на первых всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе среди спортсменов с инвалидностью, которые состоялись в Верхнеуслонском районе Татарстана.

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Андрей Петрунин занял второе место, Олег Королев — третье.

Еще один пензенец Александр Борисков остановился в шаге от пьедестала почета.

Победителем стал местный спортсмен Александр Сахарнов.

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Комментируя достигнутые результаты, руководитель федерации пулевой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов отметил, что в России данное направление не входит в число спортивных дисциплин, поэтому со стрелками-инвалидами из-за отсутствия финансирования мало где занимаются.

«Мы будем поднимать данную проблему на федеральный масштаб, а пока поздравляем ребят и говорим им огромное спасибо за колоссальную работу. Реализация нашего проекта — это только старт. Нас услышали и нас поддержали, дальше мы будем развивать это спортивное направление», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, спортсмены тренируются на базе стрелково-стендового комплекса «Светлая поляна».

В 2019 году общественная организация получила из бюджета Пензенской области 200 тыс. рублей на реализацию проекта «Программа развития адаптивной стендовой стрельбы «пара-трап». Это дало возможность стрелкам попробовать свои силы на соревнованиях в Татарстане.