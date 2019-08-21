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Пензенский пловец завоевал «серебро» на первенстве мира

10:51 | 21.08.2019 | Спорт

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Будапешт, 21 августа 2019. PenzaNews. Воспитанник пензенской спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта Егор Павлов в составе национальной сборной завоевал серебряную медаль в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем на первенстве мира по плаванию, которое стартовало в венгерском городе Будапеште в минувший вторник, 20 августа.

Пензенский пловец завоевал «серебро» на первенстве мира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области, Егор Павлов участвовал в предварительном и финальном заплывах.

На заключительном старте российские спортсмены вырвались вперед в острой борьбе с командой Италии, опередив соперников на 0,03 секунды. Российская команда финишировала с юношеским рекордом Европы.

«Золото» завоевала команда США. Американские пловцы установили юношеский рекорд мира.

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