Фестиваль «Я начинаю с ГТО» объединит дошкольников Пензенской области Спорт

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. 20 команд дошкольных образовательных организаций Пензенской области примут участие в фестивале «Я начинаю с ГТО», который пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» рабочего поселка Колышлей в субботу, 14 сентября. Об этом сообщается на сайте центра спортивной подготовки региона.

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Детям предстоит выполнить такие задания, как смешанное передвижение, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине и метание теннисного мяча в цель.

Все участники фестиваля, независимо от результатов, получат сертификаты и медали.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами Минспорта Пензенской области.