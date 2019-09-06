Абоненты «Ростелекома» смогут увидеть бой Нурмагомедова и Порье в прямом эфире Спорт

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», использующие возможности «Интерактивного ТВ» и сервиса Wink, смогут увидеть бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье (Dustin Poirier), которые оспорят чемпионский пояс UFC в легком весе в Абу-Даби в предстоящую субботу, 7 сентября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в «Интерактивном ТВ» и Wink, будет транслировать турнир UFC 242 в полном объеме и в прямом эфире.

При этом впервые в истории канала зрители увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке. Она начнется в 17.00.

Основной кард намечен на 21.00 по московскому времени.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье станет главным боем вечера. На данный момент россиянин является действующим чемпионом легкого дивизиона, американец владеет временным поясом в этом весе.

Круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Его эфир полностью посвящен UFC (Ultimate Fighting Championship) — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам.

UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на кнопке 600. Также он доступен на мультимедийной платформе Wink.

Тематический телеканал стал результатом сотрудничества UFC и компании «Медиа-Телеком».