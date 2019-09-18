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Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Барса» в Казани

09:15 | 18.09.2019 | Спорт

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Казань, 18 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» потерпел поражение от казанского «Барса» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Барса» в Казани. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Игра, состоявшаяся в минувший вторник, 17 сентября, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

«Барс» открыл счет в середине первого периода усилиями Данила Воеводина.

Сразу после перерыва Дмитрий Юдин удвоил преимущество, чем спровоцировал замену вратаря «Дизеля» — место Ильяса Гафиуллина занял Олег Назаров, однако это не принесло успеха. Глеб Мальцев забросил третью шайбу в ворота пензенской команды, на что гости ответили голом в исполнении Никиты Ли.

В третьем игровом отрезке «Барс» нанес еще один удар по воротам соперника, точен на реализации был Максим Пестушко.

Таким образом, после пяти проведенных матчей «Дизель» набрал 5 очков. Клуб располагается на 12 строчке турнирной таблицы.

Завершающую игру гостевой серии подопечные Алексея Ваулина проведут против команды «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде 19 сентября.

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