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Пенза примет первенство ПФО по спортивной гимнастике среди юношей

12:00 | 03.10.2019 | Спорт

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Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров в возрасте 14–17 лет и юношей 12–13 лет пройдет в Пензе с 9 по 11 октября.

Пенза примет первенство ПФО по спортивной гимнастике среди юношей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязания будут проводиться на базе дворца спорта «Буртасы».

В возрастной категории «14–17 лет» соревнования пройдут только в командном первенстве. Состав сборной Пензенской области пока не определен. На четыре места в команде претендуют десять спортсменов.

Юноши в возрасте 12–13 лет будут вести борьбу за медали в командном первенстве, личном многоборье и отдельных дисциплинах. В составе каждой команды выступят три человека. К участию в личных соревнованиях дополнительно будут допущены сильнейшие гимнасты региона, которые не вошли в состав команды.

Пензенскую область в этой возрастной категории представят Артем Рымарь, Глеб Баринов, Максим Шилкин, Артем Царев и Данил Кондаков.

Чемпионат ПФО среди девушек пройдет в это же время в Саранске, сообщает пресс-служба пензенской областной спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

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