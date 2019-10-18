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В Пензе 19 октября пройдет областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

13:37 | 18.10.2019 | Спорт

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Пензе на базе легкоатлетического манежа училища олимпийского резерва (УОР) в предстоящую субботу, 19 октября.

В Пензе 19 октября пройдет областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте УОР, в программу включены такие испытания, как подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Также среди упражнений, которые будет предложено выполнить участникам — прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 3 км, 2 км и 60 метров, стрельба из пневматической винтовки.

Ожидается, что сдача нормативов позволит представителям пензенских предприятий продемонстрировать свою физическую подготовку и получить заряд хорошего настроения.

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