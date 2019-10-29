Пензенский «Дизель» по буллитам уступил «Бурану» Спорт

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл воронежскому «Бурану» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Хозяева площадки сразу взяли инициативу в свои руки и к 13 минуте смогли открыть счет — ворота Ильяса Гафиуллина после передачи Максима Денежкина поразил Булат Байкеев — 1:0.

На старте второго отрезка игры «Буран» удвоил преимущество. Шайбу забросил Егор Алешин, голевую передачу на свой счет записал Александр Чиглинцев. Еще спустя пять минут гости пропустили третью шайбу от Кирилла Слепца, точный пас ему дал Илья Кляузов. Через несколько секунд подопечные Алексея Ваулина смогли сократить отставание. Ворота Георгия Анаркулова поразил Денис Бельский. Затем Сергей Абрамов и Николай Владимиров организовали еще одну атаку, гол забил Зигурдс Подзиньш. Счет стал 3:2.

В заключительном периоде «Дизелю» достаточно было забросить одну шайбу, чтобы перевести игру в овертайм. Эту задачу выполнил Алексей Князев, ассистировали ему Владислав Барулин и Давид Думбадзе — 3:3.

Выявить победителя в дополнительное время не удалось, а в серии буллитов удачливее был «Бурану». Победную шайбу на свой счет записал Владислав Рыбаков — 4:3.

После 19 игр на счету «Дизеля» 20 очков, команда поднялась на 16 строчку турнирной таблицы.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут на выезде в среду, 30 октября, против «Тамбова».