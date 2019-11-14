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В Вадинске по нацпроекту открыта площадка для подготовки к сдаче норм ГТО

12:09 | 14.11.2019 | Спорт

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Вадинск, 14 ноября 2019. PenzaNews. Спортивная площадка для подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», обустроенная по национальному проекту «Демография», открыта вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпик» в селе Вадинск Пензенской области.

В Вадинске по нацпроекту открыта площадка для подготовки к сдаче норм ГТО

Фото: Vadinsk.pnzreg.ru

На ней установлены различные уличные тренажеры, в том числе брусья, турники и скамейки.

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Как сообщается на сайте администрации Вадинского района, оборудование стоимостью более 3 млн. рублей закуплено в ходе реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».

В Пензенской области в 2019 году всего планируется открыть 11 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

Первая из них была введена в эксплуатацию в Мокшане в начале ноября.

Наряду с Вадинском такие объекты будут оборудованы в Колышлейском, Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Пензенском и Шемышейском районах, а также в Кузнецке и Заречном. Общая стоимость оборудования составляет около 35,5 млн. рублей.

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