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Пенза примет чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике

13:10 | 11.02.2020 | Спорт

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа (ПФО) по спортивной гимнастике пройдут в Пензе.

Пенза примет чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства физкультуры и спорта Пензенской области, соревнования среди девушек состоятся во дворце спорта «Буртасы» 19–21 февраля.

«Регион представят 14 гимнасток — воспитанницы пензенской и кузнецкой школ спортивной гимнастики. Шесть из них выступят на чемпионате округа, восемь — на первенстве», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предстоящие состязания станут отборочными перед чемпионатом и первенством России, которые будут организованы в Пензе с 22 по 27 марта.

«Аналогичные соревнования среди мужчин и юниоров пройдут во дворце спорта «Буртасы» с 11 по 13 марта», — отметили в министерстве.

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