Пензенский «Дизель» завершил выступление в регулярном чемпионате Спорт

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Хоккейный клуб «Дизель» завершил выступление в регулярном чемпионате «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» сезона 2019 – 2020 годов поражением от китайской команды «ОРДЖИ» в матче, который состоялся в Пензе, но считался выездным, поскольку был перенесен из КНР из-за коронавируса.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первом периоде счет открыл «Дизель», в составе которого отличился Александр Агапов — 0:1.

Во втором игровом отрезке пензенский клуб увеличил преимущество. Шайбу в ворота «ОРДЖИ» забросил Давид Думбадзе. Однако вскоре Семен Бабинцев нанес ответный удар по воротам «Дизеля», а затем Райли Шин довел счет до равного — 2:2.

В третьем периоде «Дизель» в очередной раз перехватил инициативу. После точного удара Никиты Ли пензенская команда вновь оказалась впереди, но ненадолго. До окончания основного времени Артур Тянулин сравнял результат — 3:3.

Игра перешла в овертайм, в котором удачливее оказались хоккеисты «ОРДЖИ». Победную шайбу забросил Райли Шин. Итог встречи — 4:3.

Комментируя результат матча, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин выразил мнение, что соперники показали хороший, обоюдоострый хоккей.

«По первому и третьему периодам наша команда выполняла тренерское задание, выглядела неплохо. Но во втором периоде отдали инициативу в связи с многочисленными удалениями. Естественно, перед плей-офф это нужно убрать. Я уже сказал ребятам в раздевалке, что с таким количеством неоправданных и ненужных удалений в зоне соперника в играх на вылет будет очень тяжело. К тому же, в овертаймах мы никак не можем победить. Опять же, ведем диалог на эту тему. Есть очень мало времени, чтобы подтянуть игру в этом компоненте», — отметил он.

Наставник добавил, что «нужно забыть череду неудач, которая была в регулярном чемпионате».

«Задача «минимум» выполнена, в плей-офф попали. [...] Будем играть на победу. Будем стараться радовать болельщиков», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба «Дизеля».