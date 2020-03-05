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Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате ВХЛ на этапе 1/8 финала

09:29 | 05.03.2020 | Спорт

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Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» завершил выступление в чемпионате «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов на этапе 1/8 финала.

Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате ВХЛ на этапе 1/8 финала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вечером в минувшую среду, 4 марта, команда уступила тюменскому «Рубину» в шестом матче первого раунда плей-офф с результатом 0:3. В итоге счет в серии стал 4:2 в пользу «Рубина».

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин выразил благодарность команде.

«Во-первых, за то, что выполнили задачу на сезон — попали в кубковую часть. Во-вторых, за то, что, стиснув зубы, противостояли очень серьезному сопернику. Неспроста эта команда еще за месяц обеспечила себе выход в плей-офф, неспроста в прошлом году играла в финале. Еще раз говорю — ребята большие молодцы, отдавали все силы, все эмоции. Наверное никто, даже специалисты, не ожидали, что наша команда окажет такое сопротивление лучшей команде «Востока», — сказал он.

Наставник также поделился мнением о том, почему клуб не смог пройти в следующий этап.

«Три последних игры провели без голов, никак не могли пробить оборону и вратаря соперника, хотя и были хорошие моменты. Конечно, нас немножко выбила потеря двух ведущих защитников — Дениса Бельского и Павла Володина. Немножко оборона у нас сдала, выходили играть все защитники, кто только мог», — пояснил главный тренер.

Алексей Ваулин предположил, что болельщики остались довольны игрой, которую показывал «Дизель».

«Команда ни в чем не хотела уступать сопернику и не уступала в каких-то моментах. Соперника поздравляю с победой, желаю пройти как можно дальше», — цитирует наставника пресс-служба пензенского клуба.

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