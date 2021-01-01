EN
12:16:46 Четверг, 30 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Никита Ли, Роман Чемерикин и Михаил Козлов продолжат играть за пензенский «Дизель»

09:38 | 30.04.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Нападающие Никита Ли и Роман Чемерикин, а также защитник Михаил Козлов продолжат защищать цвета пензенского «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Никита Ли, Роман Чемерикин и Михаил Козлов продолжат играть за пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, новые контракты хоккеистов рассчитаны на два года — до окончания сезона 2021–2022.

Никита Ли в предыдущем сезоне провел за «Дизель» 59 матчей, забросил 14 шайб и отдал 11 передач. Коэффициент полезности составил +9.

Роман Чемерикин присоединился к команде по ходу регулярного чемпионата. Он принял участие в 29 матчах, забросил три шайбы и отдал девять передач. Коэффициент полезности составил +1.

Михаил Козлов также пополнил состав клуба по ходу сезона. На его счету 13 игр и одна передача. Коэффициент полезности +1. Кроме того, спортсмен провел семь матчей за «Дизелист», забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнерам.

Новости партнеров
Читайте также
Сергей Козлов поздравил пензенских пожарных с профессиональным праздником Пензенские регбисты с воодушевлением восприняли новость о предстоящем старте сезона
В Пензенской области на коронавирус проверили более 31 тыс. человек В Пензенской области приобретена новая лесопожарная техника
В Пензе «Ростелеком» подключил к оптике шесть новостроек ГК «Территория жизни» В Пензенской области произведено более 1 млн. масок — Минпром
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement