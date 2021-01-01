Никита Ли, Роман Чемерикин и Михаил Козлов продолжат играть за пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Нападающие Никита Ли и Роман Чемерикин, а также защитник Михаил Козлов продолжат защищать цвета пензенского «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

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Как сообщает пресс-служба клуба, новые контракты хоккеистов рассчитаны на два года — до окончания сезона 2021–2022.

Никита Ли в предыдущем сезоне провел за «Дизель» 59 матчей, забросил 14 шайб и отдал 11 передач. Коэффициент полезности составил +9.

Роман Чемерикин присоединился к команде по ходу регулярного чемпионата. Он принял участие в 29 матчах, забросил три шайбы и отдал девять передач. Коэффициент полезности составил +1.

Михаил Козлов также пополнил состав клуба по ходу сезона. На его счету 13 игр и одна передача. Коэффициент полезности +1. Кроме того, спортсмен провел семь матчей за «Дизелист», забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнерам.