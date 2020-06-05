Регбисты клуба «Локомотив-Пенза» возобновили совместные тренировки Спорт

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Регбисты клуба «Локомотив-Пенза» возобновили совместные тренировки, которые были приостановлены из-за ограничений, введенных на территории региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Первый раз после вынужденного перерыва они собрались на стадионе «Первомайский» в Пензе 5 июня — на следующий день после того, как власти региона разрешили эксплуатацию спортобъектов профессиональными командами без присутствия зрителей.

«Настроение, конечно, замечательное. Команда находится на подъеме. Сегодня первая тренировка. Замечательная погода. Хорошее поле. Наконец-то мы все вместе на родном стадионе, на котором мы будем принимать все домашние матчи. Это подняло настроение у всей команды», — отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Он напомнил, что чемпионат России сезона 2020 года стартует для команды 19 июня, когда ей предстоит принимать «ВВА-Подмосковье» из Монино.

«Надеемся, что матч будет интересным», — сказал он.

В свою очередь главный тренер клуба «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин обратил внимание на то, что все спортсмены — профессионалы, которые продолжали готовиться к соревнованиям даже в домашних условиях, поэтому за оставшееся до чемпионата время наставникам удастся привести команду в нужную форму.

«У нас хороший тренерский состав в лице Шона Карри, Давида Гургенадзе», — подчеркнул он.

По словам Александра Янюшкина, ближайшие недели расписаны с утра до вечера, при этом план подготовки предусматривает индивидуальную и совместную работу с мячами, видеоанализ и тренировки на поле.

«Все команды сейчас «подравнялись». [...] Главное показывать свою игру, то, к чему мы готовились и [...] доказывать свою состоятельность в этом сезоне», — пояснил главный тренер пензенского регбийного клуба.