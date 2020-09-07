Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим Борисом Левитским Спорт

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), и нападающий Борис Левитский приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В июне стало известно, что спортсмен пройдет в «Дизеле» предсезонную подготовку. В начале сентября было объявлено о подписании с форвардом полноценного контракта.

Борис Левитский — воспитанник санкт-петербургской школы хоккея. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за учалинский «Горняк», ангарский «Ермак» и «Барс» из Казани.

В сезоне 2019–2020 годов провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился.

Кроме того, на счету хоккеиста четыре матча в КХЛ в составе «Автомобилиста» из Екатеринбурга.