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Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим Борисом Левитским

15:03 | 07.09.2020 | Спорт

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Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), и нападающий Борис Левитский приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим Борисом Левитским. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В июне стало известно, что спортсмен пройдет в «Дизеле» предсезонную подготовку. В начале сентября было объявлено о подписании с форвардом полноценного контракта.

Борис Левитский — воспитанник санкт-петербургской школы хоккея. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за учалинский «Горняк», ангарский «Ермак» и «Барс» из Казани.

В сезоне 2019–2020 годов провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился.

Кроме того, на счету хоккеиста четыре матча в КХЛ в составе «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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