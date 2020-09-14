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В Каменке пройдет детский турнир по тег-регби

09:11 | 14.09.2020 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. 110 школьников в составе 11 команд примут участие в турнире по тег-регби, который состоится на стадионе «Труд» в городе Каменке Пензенской области в предстоящую субботу, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба профессионального регбийного клуба «Локомотив-Пенза», представители которого посетят соревнования.

В Каменке пройдет детский турнир по тег-регби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам тренера Максима Любимкина, активное развитие регби в Каменке началось в 2019 году при поддержке клуба «Локомотив-Пенза».

«В частности, в школах Каменки и отдельных селах района третий урок физкультуры посвящен тег-регби. Эта разновидность игры хорошо подходит для начинающих: жесткие контакты отсутствуют, а захват соперника обозначается срыванием ленточки с пояса», — пояснил он.

Наставник уточнил, что команды на предстоящем турнире будут состоять из мальчиков и девочек.

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