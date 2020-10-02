Александр Янюшкин приглашен в тренерский штаб сборной России по регби Спорт

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Наставник клуба «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин приглашен в тренерский штаб сборной России по регби в преддверии учебно-тренировочных сборов, которые национальная команда проведет в Турции с 12 по 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба пензенской команды.

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Комментируя эту новость, главный тренер клуба «Локомотив-Пенза» пояснил, что данное предложение поступило от руководства сборной.

«Я с удовольствием на него откликнулся. Ранее не доводилось сотрудничать с [главным тренером сборной России по регби] Лином Джонсом и его коллегами, поэтому будет очень интересно», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сборах в Турции примут участие 63 регбиста, в том числе семеро из Пензенской области.