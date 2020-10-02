EN
11:37:36 Пятница, 2 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Янюшкин приглашен в тренерский штаб сборной России по регби

09:47 | 02.10.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Наставник клуба «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин приглашен в тренерский штаб сборной России по регби в преддверии учебно-тренировочных сборов, которые национальная команда проведет в Турции с 12 по 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба пензенской команды.

Александр Янюшкин приглашен в тренерский штаб сборной России по регби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя эту новость, главный тренер клуба «Локомотив-Пенза» пояснил, что данное предложение поступило от руководства сборной.

«Я с удовольствием на него откликнулся. Ранее не доводилось сотрудничать с [главным тренером сборной России по регби] Лином Джонсом и его коллегами, поэтому будет очень интересно», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сборах в Турции примут участие 63 регбиста, в том числе семеро из Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Губернатор ознакомился с работой печатного дома «Пенза» В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы
Восстановлен прижизненный облик человека, останки которого нашли под Пензой В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы
В Пензе пресечена деятельность подпольного казино Умная колонка «Капсула» с Марусей появилась в пензенских офисах «Ростелекома»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама