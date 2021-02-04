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День зимних видов спорта отметят в Заречном 6 февраля

11:30 | 04.02.2021 | Спорт

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Заречный, 4 февраля 2021. PenzaNews. День зимних видов спорта пройдет в Заречном Пензенской области в предстоящую субботу, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО.

День зимних видов спорта отметят в Заречном 6 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что спортивные мероприятия будут организованы на трех площадках.

Так, состязания состоятся на городской лыжной трассе, где сильнейших будут выявлять среди взрослых, детей, а также представителей трудовых коллективов.

В спортивно-культурном комплексе «Союз» пройдет календарная игра чемпионата ЛХЛ Заречного. Встретятся команды «Ратник» и «Пламя».

На центральном стадионе запланировано мероприятие «Открытый лед». В программе — мастер-классы от тренеров по хоккею и фигурному катанию, дружеская встреча юных хоккеистов и их родителей в матче «Отцы и дети».

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