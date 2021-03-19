В Пензе пройдет первенство города по фигурному катанию «Весенние ласточки» Спорт

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Открытое первенство города Пензы по фигурному катанию «Весенние ласточки» пройдет во дворце спорта «Рубин» 22 и 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из Пензы, Заречного, Кузнецка, Нижнего Ломова, Краснодара, Рязани, Новоспасска, Саранска и Саратова.

В первый день выступят спортсмены, имеющие уровень подготовленности «юный фигурист», обладатели третьего юношеского, второго и первого разрядов, а также кандидаты в мастера спорта с короткой программой.

Во второй день на лед выйдут обладатели второго и первого юношеского разрядов и спортивных разрядов с произвольной программой.