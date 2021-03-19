EN
17:46:47 Пятница, 19 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пройдет первенство города по фигурному катанию «Весенние ласточки»

12:42 | 19.03.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Открытое первенство города Пензы по фигурному катанию «Весенние ласточки» пройдет во дворце спорта «Рубин» 22 и 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе пройдет первенство города по фигурному катанию «Весенние ласточки». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из Пензы, Заречного, Кузнецка, Нижнего Ломова, Краснодара, Рязани, Новоспасска, Саранска и Саратова.

В первый день выступят спортсмены, имеющие уровень подготовленности «юный фигурист», обладатели третьего юношеского, второго и первого разрядов, а также кандидаты в мастера спорта с короткой программой.

Во второй день на лед выйдут обладатели второго и первого юношеского разрядов и спортивных разрядов с произвольной программой.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой в начале мая пройдут соревнования по трофи-рейдам В Заречном около 2,5 тыс. человек сделали прививку от коронавируса
Банк «Кузнецкий» начал принимать заявки по программе ФОТ 3.0 Виктор Гресев не сыграет в матче против сборной Грузии 20 марта
В Пензе записали клип для всероссийского фестиваля патриотического рэпа В Кузнецке лжеработница газовой службы обокрала 91-летнюю пенсионерку
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама