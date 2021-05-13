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Кабельский прокомментировал информацию об уходе Ваулина из пензенского «Дизеля»

14:18 | 13.05.2021 | Спорт

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Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский прокомментировал информацию о том, что тренерский штаб «Дизеля» во главе с Алексеем Ваулиным по истечении контракта принял решение прекратить работу в данном хоккейном клубе.

Кабельский прокомментировал информацию об уходе Ваулина из пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 мая с Алексеем Александровичем и тренерским штабом состоялась встреча, где Алексею Ваулину было предложено продолжить работу со своим тренерским штабом в хоккейном клубе «Дизель». По всей видимости, за это время произошли какие-то события или поступили новые предложения», — сказал Григорий Кабельский.

Он добавил, что если Алексей Ваулин окончательно подтвердит решение об уходе из «Дизеля», то в сезон 2021–2022 годов команда войдет с новым главным тренером.

«Клуб продолжит работать в следующем сезоне. Будем стремиться к тому, чтобы он стал не менее успешным, чем сезон 2020–2021 годов», — цитирует Григория Кабельского пресс-служба регионального Минспорта.

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