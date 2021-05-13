EN
15:23:04 Четверг, 13 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Главный тренер пензенского «Дизеля» Алексей Ваулин покидает клуб

10:08 | 13.05.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Тренерский штаб пензенского «Дизеля» во главе с Алексеем Ваулиным по истечении контракта принял решение прекратить работу в клубе.

Главный тренер пензенского «Дизеля» Алексей Ваулин покидает клуб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодарен Пензе за то, что здесь я состоялся как тренер, но считаю, что настало время что-то изменить в своей карьере. На данный момент я открыт для нового вызова», — говорится в комментарии Алексея Ваулина, размещенном на официальном сайте ХК «Дизель».

До «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге, Алексей Ваулин возглавлял молодежную команду «Дизелист», с которой завоевал серебряные и золотые медали НМХЛ.

Он стал наставником профессионального клуба в сезоне 2018–2019 годов. По итогам регулярного чемпионата «Дизель» занял 21 место.

В сезоне 2019–2020 годов «Дизель» во главе с Алексеем Ваулиным вышел в 1/8 финала Кубка Петрова, где команда уступила в серии тюменскому «Рубину» — 2:4.

В сезоне 2020–2021 годов пензенская команда завершила регулярный чемпионат на третьем месте. В плей-офф «Дизель» стартовал с победы над ХК «Ростов», счет в серии был 4:0, а в четвертьфинале проиграл будущему финалисту — новокузнецкому «Металлургу» — с результатом 0:4.

Новости партнеров
Читайте также
В губернаторском доме состоится выставка пензенского художника Валентина Обуховского Житель Мордовии задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков
Хозяйка питбультерьера, укусившего ребенка, выплатит 40 тыс. рублей компенсации морального вреда В Пензе 22 мая ограничат продажу алкоголя
В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Квадроцикл» В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 90 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама