Главный тренер пензенского «Дизеля» Алексей Ваулин покидает клуб Спорт

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Тренерский штаб пензенского «Дизеля» во главе с Алексеем Ваулиным по истечении контракта принял решение прекратить работу в клубе.

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«Благодарен Пензе за то, что здесь я состоялся как тренер, но считаю, что настало время что-то изменить в своей карьере. На данный момент я открыт для нового вызова», — говорится в комментарии Алексея Ваулина, размещенном на официальном сайте ХК «Дизель».

До «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге, Алексей Ваулин возглавлял молодежную команду «Дизелист», с которой завоевал серебряные и золотые медали НМХЛ.

Он стал наставником профессионального клуба в сезоне 2018–2019 годов. По итогам регулярного чемпионата «Дизель» занял 21 место.

В сезоне 2019–2020 годов «Дизель» во главе с Алексеем Ваулиным вышел в 1/8 финала Кубка Петрова, где команда уступила в серии тюменскому «Рубину» — 2:4.

В сезоне 2020–2021 годов пензенская команда завершила регулярный чемпионат на третьем месте. В плей-офф «Дизель» стартовал с победы над ХК «Ростов», счет в серии был 4:0, а в четвертьфинале проиграл будущему финалисту — новокузнецкому «Металлургу» — с результатом 0:4.