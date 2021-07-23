Михаил Дралин выйдет на старт в ходе третьего этапа Российской серии кольцевых гонок Спорт

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин в качестве пилота выйдет на старт в ходе третьего этапа Российской серии кольцевых гонок, который состоится на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области 24 и 25 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«За два выходных дня пройдет 10 напряженных гонок», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что третий этап турнира, проводимого в статусе чемпионата и Кубка России, объединит около 100 спортсменов, выступающих в семи классах.

«Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин [...] будет бороться за турнирные очки в классе «S1600», где присутствуют автомобили марок «Lada Granta», «Kia Rio», «Volkswagen Polo», «Ravon Nexia», «Peugeot 208» мощностью 150–170 лошадиных сил», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что по итогам предыдущих этапов в каждом классе определились свои фавориты, но предстоящий может все изменить.

«Среди пилотов — многократные чемпионы России, чемпионы Европы и участники мировых автоспортивных соревнований. Однако с ними готовы поспорить молодые дебютанты, гоночная удача которых порой превышает опыт и титулы», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что трансляция соревнований будет вестись на канале Российской серии кольцевых гонок на портале YouTube, а также на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Планета».