Михаил Дралин занял пятое место на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок Спорт

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, который в качестве пилота принял участие в третьем этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области в минувшие выходные, 24 и 25 июля, занял в личном зачете пятое место в классе «S1600».

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

Всего в данном классе был заявлен 31 участник.

«Михаил Дралин показал хороший результат уже в субботней квалификации этапа, войдя в десятку на стартовой решетке. В решающих гонках в воскресенье он справился с плотной борьбой в начале заездов, а за счет хороших маневренных качеств избежал сходов и мелких столкновений, которые происходили со спортсменами на протяжении всей дистанции», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой банка «Кузнецкий».

В нем обращается внимание на то, что по итогам двух заездов, состоявшихся в рамках третьего этапа, Михаил Дралин установил свой личный рекорд за все время выступлений в Российской серии кольцевых гонок, и это свидетельствует о прогрессе спортсмена.

«Четвертый этап СМП РСКГ пройдет 21 и 22 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway в Волоколамском районе. Как отмечают организаторы, для сотни пилотов из разных городов этот этап станет экватором чемпионата и Кубка России. Половина гонок позади, однако еще есть возможность догнать фаворитов и набрать турнирные очки», — сказано в пресс-релизе.