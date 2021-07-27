Каменка примет всероссийский турнир по регби-7 среди девочек Спорт

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Всероссийский турнир по регби-7 «Сурские зори» среди девочек 2006–2007 годов рождения пройдет в городе Каменке Пензенской области 19 и 20 августа.

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Предположительно, соревнования объединят восемь команд. Список участников турнира в настоящее время уточняется.

По словам главного тренера команды «Локомотив-Каменка» и тренера ДЮСШ №1 Максима Любимкина, идея организовать данные соревнования родилась после поездки юных спортсменок в Сочи на турнир «Краса регби», после чего задумку поддержали Национальный благотворительный фонд развития детского регби и Федерация регби России.

«Фонд оплачивает проживание и питание участниц. Мы как организаторы предоставляем поле, обеспечиваем проезд до стадиона и обратно. Нами заранее был проведен опрос других команд из разных регионов России, и стало ясно, что заинтересованность в таком турнире большая, потому что регбисткам не хватает игровой практики», — цитирует Максима Любимкина пресс-служба профессионального клуба «Локомотив-Пенза», который поддерживает развитие женского регби.