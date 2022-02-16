Большунов и Терентьев завоевали «бронзу» Олимпиады в командном спринте Спорт

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Российские лыжники Александр Большунов, который является студентом Пензенского государственного университета, и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте классическим стилем на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

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Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды.

Вторыми стали финские лыжники, отставание — 2,46 секунды.

Александр Большунов и Александр Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

Таким образом, Александр Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине. Кроме «бронзы», у него два «золота» в скиатлоне и эстафете, а также «серебро» в гонке на 15 км с раздельным стартом.

Для Александра Терентьева бронзовая медаль на Играх в Пекине стала второй. До этого он занял третье место в индивидуальном спринте.