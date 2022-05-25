Спортсмены из ДНР и ЛНР участвуют в соревнованиях наравне с российскими командами Спорт

Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что спортсмены, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик, имеют возможность участвовать в соревнованиях наравне с российскими командами, и в качестве одного из примеров привел первенство страны по плаванию в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2022 году в нашей стране запланированы более 7 тыс. всероссийских и межрегиональных соревнований. В случае соответствия условиям допуска во многих из них спортсмены ЛНР и ДНР уже принимают участие — например, на прошедшем первенстве России по плаванию в Пензе, соревнованиях по художественной гимнастике во Владикавказе, турнирах по самбо в Рязанской области, по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха в Московской области. Мы сосредоточили усилия на развитии соревнований внутри страны и будем рады всем командам и спортсменам, для кого спорт — это движение вперед, справедливая конкуренция и стремление к борьбе на спортивных площадках», — отметил он.

Читайте также

В Пензу прибыли более 50 детей-спортсменов из Донбасса

Как сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в настоящее время в России тренируются более 500 спортсменов из Донецкой и Луганской народных республик.

«Все спортсмены, приезжающие из Донецкой и Луганской народных республик, имеют возможность продолжить тренировки на территории страны, для этого созданы все условия. На сегодняшний день в 17 регионах России размещены 514 спортсменов и 74 сопровождающих из ДНР и ЛНР», — сказал он.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул также, что Минспорт и МЧС России в ежедневном режиме ведут работу со спортсменами, прибывающими из Донецкой и Луганской народных республик; вопрос организации для них тренировочного процесса стоит на особом контроле.