В «Доме офицеров» прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию пензенского регби Спорт

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию пензенского регби, состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувшую среду, 11 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Поздравляю вас с убедительной победой команды «Локомотив-Пенза» в чемпионате России. Это значимое событие в истории Пензенского региона, это наша гордость. Много лет назад все начиналось с секции при заводе ВЭМ, а в итоге дошло до игр нашей команды в Суперлиге. Мы пришли к этому благодаря профессионализму тренеров, мастерству спортсменов, любви болельщиков», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что победа пензенской команды в борьбе за чемпионство показала эффективность тренировочной системы «Локомотива» и нацеленность на лидерство.

«Каждая игра с вашим участием — это праздник, накал страстей, всплеск эмоций. Выражаю огромную благодарность за ту работу, которую вы делаете, за то настроение, которое вы нам дарите. Вам по плечу и дальнейшие достижения, которые, я уверен, будут!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Почетным знаком «Во славу земли Пензенской» отмечены генеральный директор регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов, его заместитель Михаил Анисимов и главный тренер Александр Янюшкин.

Почетные грамоты губернатора вручены старшему тренеру по регби центра спортивной подготовки Пензенской области Кириллу Захарову, ведущему спортсмену РК «Локомотив-Пенза» Сергею Янюшкину и президенту федерации регби Пензенской области Александру Чернышкову.

Спортсмены отмечены благодарностями губернатора, коллектив клуба — благодарственными письмами.