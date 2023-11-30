Пензенская команда победила в турнире по фиджитал-спорту на выставке-форуме «Россия» Спорт

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Команда Пензенской области заняла первое место на товарищеских соревнованиях по фиджитал-спорту «Дружба регионов» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Турнир прошел в рамках дней Пензенской и Самарской областей и Республики Мордовия.

Каждая команда сыграла по два матча с представителями другого региона.

По итогам проведенных встреч команда Пензенской области одержала уверенную победу, вторыми стали спортсмены из Мордовии, третьими — из Самарской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенскую команду на соревнованиях представляли директор спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта, участница Олимпиад 2000, 2004 и 2008 годов Наталья Шарафутдинова и баскетболистка, серебряный призер Игр 2020 года Ольга Фролкина.