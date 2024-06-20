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В Нижнем Ломове 21 июня пройдет фестиваль «Активное долголетие»

09:00 | 20.06.2024 | Спорт

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Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Зональный фестиваль «Активное долголетие» пройдет в Нижнем Ломове Пензенской области в предстоящую пятницу, 21 июня.

В Нижнем Ломове 21 июня пройдет фестиваль «Активное долголетие». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В фестивале смогут принять участие команды [...] Башмаковского, Вадинского, Земетчинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского и Спасского районов, состоящие из 12 человек и одного сопровождающего. Участники — мужчины и женщины 50 лет и старше», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

В нем уточняется, что после церемонии открытия состоится разминка, затем запланировано прохождение пешей дистанции в 3,5 км, будут организованы соревнования по дартсу и городошному спорту, после чего предполагается сдача нормативов ГТО.

«Подобные мероприятия способствуют привлечению людей старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом, что соответствует задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в течение лета такие фестивали пройдут в Каменке, Кузнецке, Сердобске и Лунино.

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