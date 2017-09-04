В Пензенской области убрано почти 70% зерновых АПК

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. 68% зерновых и зернобобовых культур убрано в Пензенской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 сентября.

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Он пояснил, что практически полностью произведена уборка гороха, озимой пшеницы и ржи.

«Завершается уборка ячменя», — добавил Андрей Бурлаков.

Он уточнил, что намолочено 1 млн. 818 тыс. тонн зерна, урожайность составила 37 центнеров с га.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил привлечь на пензенские поля технику из Саратовской области, где завершается сбор урожая.

«Те компании, которым не хватает техники, нужно сейчас чтобы они с ними взаимодействовали — не выгадывали, не экономили», — сказал глава региона.