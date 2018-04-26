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В Пензе ярмарка для дачников отложена из-за непогоды

14:16 | 26.04.2018 | АПК

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Фестиваль «Сезон удачи», в рамках которого в предстоящие выходные на площади имени Владимира Ленина в Пензе планировалось провести ярмарку для дачников, решено перенести на 4 и 5 мая из-за прохладной и дождливой погоды. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензе ярмарка для дачников отложена из-за непогоды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие должно быть комфортным для горожан и гостей города и области, так как его основная задача — обеспечить всем самым необходимым для успешного старта дачных и садовых работ», — сказали в ведомстве.

В Минсельхозе уточнили, что время проведения останется прежним — с 9.00 до 15.00.

Фоторепортаж

Сельхозфестиваль «Сезон удачи»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ожидается, что в фестивале «Сезон удачи» в Пензе примут участие более 120 сельхозпроизводителей. Они представят семенной материал, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, удобрения и средства защиты растений.

Кроме того, можно будет приобрести сельхозтехнику, теплицы, парники, садовые фигуры и другую продукцию.

Помимо этого, намечены мастер-классы, в том числе по ландшафтному дизайну, консультации специалистов и выступления творческих коллективов.

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